2018-12-27T17:40:29+03:00
Происшествия

Вологжанин избил 8-месячного сына

Ребенок доставлен в травмпункт
Иван Чухнин
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Вологжанин избил 8-месячного сына. Его и 4-летнего брата изъяли из проблемной семьи. Как сообщает в областном управлении Следственного комитета, 26 декабря около 22 часов вечера в больницу был доставлен в тяжелом состоянии 8-месячный ребенок. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Как выяснилось, был семейный конфликт и соседи вызвали полицию. Двух детей полиция изъяла из семьи — и 4-летнего мальчика, и его 8-месячного брата. Дело в том, что 28-летняя мать была избита.

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В результате по подозрению в совершении преступления 27 декабря следователями СКР задержан 32-летний отец избитого мальчика.

Сейчас следователи собирают материалы, необходимые для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении матери детей - вологжанки 1990 года рождения, продолжаются следственные действия.

Как заверяет пресс-служба ведомства, в ходе следствия будут тщательно изучены условия жизни и воспитания детей.

Возможно, в семье нарушались законные интересы малолетних детей. Будет поставлено - были ли ранее факты жестокого обращения с детьми.

Кроме того, будет дана юридическая оценка своевременности и полноты принятых органами профилактики мер.

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