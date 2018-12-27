2018-12-27T15:07:02+03:00
Общество

Директор Вологдагорводоканала отправился под арест

Два месяца он проведет в коттедже под Вологдой
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экс-директор "Вологдагорводоканала" отправлен под арест. Находиться он будет дома два месяца, до 24 февраля.

Расследование уголовного дела о хищении 100 миллионов рублей во время строительства виадука на Лукьяново в Вологде продолжается. 27 декабря состоялось заседание горсуда, где Александру Присяжному была выбрана мера пресечения - домашний арест, он будет находиться по месту пребывания — в деревне Нагорное Вологодского района.

Как сообщает Город Во, в минувшую пятницу он написал заявление об уходе по собственному желанию с 26 декабря 2018 года. И 24 декабря его задержали в качестве подозреваемого. А на предприятии были проведены обыски.

Напомним, уголовное дело возбуждено в 2017 году.

В следственном изоляторе находится заммэра Вологды Антон Мусихин, а бывший первый заместитель главы города Алексей Осокин также находится под домашним арестом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДТП на Белозерском шоссе в Вологде
Инвалиду из Вожеги отремонтировали крышу после вмешательства СК
Неадекватный хозяин поджог свою квартиру в Кадуйском районе
Кибермошенник обманывал туристов Великого Устюга
Пьяный водитель фуры перегородил федеральную трассу на 2 часа
«Северсталь» обыграла «Спартак» после пяти поражений
Вологодская фирма, отвечающая за ремонт Красного моста, ликвидируется
Череповец обзавёлся новым Sukhoi Superjet 100
"Подарок" вологжанам: с 1 января подорожает электроэнергия
В Бабаевском районе узбеку на пилораме отрезало голову
Устюжанин задержал и обезоружил грабителя своей дочери
Смертельное ДТП: ватрушку с вологжанином вынесло на встречку
Отдыхающий на проезжей части череповчанин попал под «Газель»
66 смертельных ударов нанес вологодский парень взрослому человеку
На базе отдых под Череповцом сильно обгорел 46-летний завхоз
Сварщики Вологды поставили Эйфелеву башню
В развитие Вологды вложат почти 24 млрд рублей
Оборудование для цифрового телевидения некоторым вологжанам подарят
Новогодний прием у мэра Вологды закончился свадьбой
"Северсталь" приобрела двух форвардов