Директор Вологдагорводоканала отправился под арест

СЕГОДНЯ 15:07 2018-12-27T15:07:02+03:00

Два месяца он проведет в коттедже под Вологдой

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Экс-директор "Вологдагорводоканала" отправлен под арест. Находиться он будет дома два месяца, до 24 февраля.

Расследование уголовного дела о хищении 100 миллионов рублей во время строительства виадука на Лукьяново в Вологде продолжается. 27 декабря состоялось заседание горсуда, где Александру Присяжному была выбрана мера пресечения - домашний арест, он будет находиться по месту пребывания — в деревне Нагорное Вологодского района.

Как сообщает Город Во, в минувшую пятницу он написал заявление об уходе по собственному желанию с 26 декабря 2018 года. И 24 декабря его задержали в качестве подозреваемого. А на предприятии были проведены обыски.

Напомним, уголовное дело возбуждено в 2017 году.

В следственном изоляторе находится заммэра Вологды Антон Мусихин, а бывший первый заместитель главы города Алексей Осокин также находится под домашним арестом.