2018-12-27T14:52:00+03:00
Происшествия

ДТП на Белозерском шоссе в Вологде

Иван Чухнин
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Иномарка дважды врезалась в ограждение.Иномарка дважды врезалась в ограждение.Фото: из архива ГИБДД.
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ДТП случилось 26 декабря, в 10:30 на Белозерском шоссе в Вологде.

32-летний водитель управлял автомобилем «Рено Флюенс». Иномарка двигалась в сторону Лукьяново. Перед переходом водитель резко затормозил, автомобиль занесло и врезался в дорожное ограждение.

После столкновения с металлическим забором иномарка снова вылетела на проезжую часть. Там шла 32-летняя женщина - в этом месте находился нерегулируемый пешеходный переход.

Затем машина второй раз врезалась в ограждение.

Женщина получила травмы - у нее перелом плеча, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.

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