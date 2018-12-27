ДТП на Белозерском шоссе в Вологде

СЕГОДНЯ 14:51 2018-12-27T14:52:00+03:00

Иномарка дважды врезалась в ограждение. Фото: из архива ГИБДД.

Изменить размер текста: A A

ДТП случилось 26 декабря, в 10:30 на Белозерском шоссе в Вологде.

32-летний водитель управлял автомобилем «Рено Флюенс». Иномарка двигалась в сторону Лукьяново. Перед переходом водитель резко затормозил, автомобиль занесло и врезался в дорожное ограждение.

После столкновения с металлическим забором иномарка снова вылетела на проезжую часть. Там шла 32-летняя женщина - в этом месте находился нерегулируемый пешеходный переход.

Затем машина второй раз врезалась в ограждение.

Женщина получила травмы - у нее перелом плеча, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.