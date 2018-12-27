ДТП на Белозерском шоссе в Вологде
Иномарка дважды врезалась в ограждение.Фото: из архива ГИБДД.
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ДТП случилось 26 декабря, в 10:30 на Белозерском шоссе в Вологде.
32-летний водитель управлял автомобилем «Рено Флюенс». Иномарка двигалась в сторону Лукьяново. Перед переходом водитель резко затормозил, автомобиль занесло и врезался в дорожное ограждение.
После столкновения с металлическим забором иномарка снова вылетела на проезжую часть. Там шла 32-летняя женщина - в этом месте находился нерегулируемый пешеходный переход.
Затем машина второй раз врезалась в ограждение.
Женщина получила травмы - у нее перелом плеча, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.