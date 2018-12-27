Инвалиду из Вожеги отремонтировали крышу после вмешательства СК

СЕГОДНЯ 14:31 2018-12-27T14:31:03+03:00

Такой дом был предоставлен 89-летней женщине в 2014 году Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

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93-летней бабушке из разрушенного деревянного дома помогли с ремонтом. Внимание властей удалось привлечь только после публикаций об инвалиде в местных СМИ. По факту не отвечающих требованиям безопасности услуг областное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело. Обваливающая кровля, щели и гнилой пол долго держали пенсионерку на краю гибели. Следователи, кстати, признали, что такие условия представляли прямую опасность для ее жизни и здоровья.

Как пояснили в ведомстве, в рамках расследования были допрошены свидетели, проведены обыски и инициировано совещание у главы Вожегодского района с участием следователя. В октябре месяце при спонсорстве местных предпринимателей женщине отремонтируют полы.

Сейчас ветерану Вов залатали кровлю и пообещали включить ее в программу переселения из аварийного жилья.

Добавим, что такой дом был предоставлен пожилой женщине в 2014 году.