Инвалиду из Вожеги отремонтировали крышу после вмешательства СК
93-летней бабушке из разрушенного деревянного дома помогли с ремонтом. Внимание властей удалось привлечь только после публикаций об инвалиде в местных СМИ. По факту не отвечающих требованиям безопасности услуг областное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело. Обваливающая кровля, щели и гнилой пол долго держали пенсионерку на краю гибели. Следователи, кстати, признали, что такие условия представляли прямую опасность для ее жизни и здоровья.
Как пояснили в ведомстве, в рамках расследования были допрошены свидетели, проведены обыски и инициировано совещание у главы Вожегодского района с участием следователя. В октябре месяце при спонсорстве местных предпринимателей женщине отремонтируют полы.
Сейчас ветерану Вов залатали кровлю и пообещали включить ее в программу переселения из аварийного жилья.
Добавим, что такой дом был предоставлен пожилой женщине в 2014 году.