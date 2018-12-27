2018-12-27T13:51:23+03:00
Происшествия

Неадекватный хозяин поджог свою квартиру в Кадуйском районе

12 пожарных на четырех машинах заливали огонь
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Виновника пожара отправили на освидетельствованиеВиновника пожара отправили на освидетельствованиеФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Выставив жену из дома, хозяин двухкомнатной квартиры решил свои проблемы кардинальным образом. Он подпалил одну из комнат и ушел на прогулку. Супруга увидела дым и вызвала пожарных на место ЧП. Двухэтажный дом на улице Кирова, 48 пришлось заливать четырем машинам и 12 огнеборцам. Пламя потушили за полчаса, соседи не пострадали, семеро человек было эвакуировано. Однако вся мебель, вещи, внутренняя отделка квартиры уничтожены полностью.

Неадекватный житель Кадуйского района задержан полицией и сейчас находится на обследовании у врачей. Ему назначено освидетельствование.

Предварительная причина пожара – поджог.

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