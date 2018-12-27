Кибермошенник обманывал туристов Великого Устюга

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-27T13:14:42+03:00

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Несколько объявлений в интернете и – вот он новогодний сбор. 16 россиян стали жертвами ростовского кибермошенника. 47-летний аферист придумал сдавать квартиру в Великом Устюге. За несуществующие жилье туристы переводили дяденьке из Ростова предоплату, а потом не могли до него дозвониться.

Вологодские полицейские напали на след предприимчивого ростовчанина, задержали и изъяли у него банковские карты и сотовый телефон, там были практически все необходимые доказательства.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и полностью возместил ущерб пострадавшим. За примирением сторон уголовное преследование прекращено.