Пьяный водитель фуры перегородил федеральную трассу на 2 часа

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-27T13:11:01+03:00

На несколько часов встало движение в обе стороны трассы Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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В Вологодской области у деревни Чешкино произошло ЧП. Накануне, 26 декабря, около половины десятого вечера водитель фуры «Фредлайнер» не справился с управлением. Автопоезд опрокинулся на 527 км федеральной трассы М-8 и перегородил отворотку на Великий Устюг у деревни Чешкино. Около сотни машин встало ночью в огромной дорожной пробке. Большегруз занесло на дороге, развернуло и опрокинуло на бок. Повреждено стальное ограждение на мосту через реку Двинцу.

На несколько часов встало движение в обе стороны трассыФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Как сообщили в областном УМВД, 41-летний архангелогородец был пьян, это подтвердило освидетельствование. На место ДТП выехала спецтехника и наряды ГИБДД. Движение восстановили полдвенадцатого ночи. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может получить штраф или лишиться прав на 1,5 – 2 года.