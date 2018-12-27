2018-12-27T10:48:24+03:00
Спорт

«Северсталь» обыграла «Спартак» после пяти поражений

Это первая победа череповчан за шесть последних матчей
Александр Крок
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Фото с официальной страницы ХК "Северсталь"Фото с официальной страницы ХК "Северсталь"Фото: vk.com
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» нанесла поражение москвичам. Со «Спартаком» череповецкие хоккеисты играли на родном льду. Они прервали ряд побед соперника со счетом 4:2. Победу нашей команде принесли Иван Николишин (1-й период), Алексей Михнов (2-й период), Иван Лекомцев (3-й период). И в конце встречи Игорь Гераськин забил в ворота «Спартака» четвертую шайбу.

Это первая победа желто-черных за шесть последних матчей.

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