Вологодская фирма, отвечающая за ремонт Красного моста, ликвидируется

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-27T10:20:12+03:00

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О возможном банкротстве фирмы-однодневки через год-другой оговорился мэр города при приемке Красного моста. Тогда речь шла о второй очереди работ, планируемых, возможно, на лето 2019 года. Кроме 17 миллионов рублей, выделенных предприятию на путепровод, ему был оплачен Октябрьский мост и благоустройство Фрязиновского парка. Более того, ООО «СК Новый дом» возводило физкультурно-оздоровительный комплекс в Вытегре и до сих пор строит детский садик в Устюжне.

2,5 недели назад, 10 декабря, фирма подала в налоговую документы на ликвидацию общества с ограниченной ответственностью. Между тем, Фрязиновский парк сдан с огромным количеством недоделок, а деньги уже перечислены. Также все перечисленные объекты еще несколько лет находятся у строителей на гарантии.

Как сообщают в соцсетях активисты группы «Фрязиновский парк г.Вологда», общественность не знала о том, что их замечания проигнорированы: «До сих пор инициативная группа и все жители района ждут подписания акта приема-передачи работ по парку, уверенные что инициативную группу и общественность, как и обещали, позовут на участие в приемке парка или хотя бы уведомят, что акт подписан и покажут его. Инициативная группа в начале ноября письменно подготовила все замечания для устранения и официально передали это письмо в Департамент Городского Хозяйства. Мы очень просили письменно включить эти замечания прямо в акт приема-передачи. А сегодня члены инициативной группы узнали, что и акт подписан и деньги уже все выплачены. Эту информацию мы подтвердить пока не можем документально, она известна со слов. Мы прямо сейчас начнём проверять эту информацию на достоверность. Получив такие новости мы обратились на сайт налоговой инспекции и обнаружили, что СК «Новый Дом» находятся в стадии ЛИКВИДАЦИИ. Эту информацию любой человек может увидеть и сам на сайте налоговой.

Как же теперь быть с гарантией? С апреля месяца и до сих пор, инициативная группа писали обращения в Администрацию города о всех недочетах в ходе работ по благоустройству, о проблемах со сметой. Всю информацию мы описывали подробно и с приложением фотографий, с расчётами и ссылками на законы… Сколько сил, времени и энергии вложено нами особенно за эти последние 8 месяцев».

Объекты находятся у строителей на гарантииФото: vk.com

Напомним, что ООО «СК Новый дом» участвовал в госконтрактах на сумму в 39 518 795 рублей. Официальных комментариев от администрация Вологды пока нет.