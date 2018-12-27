Череповец обзавёлся новым Sukhoi Superjet 100

СЕГОДНЯ 07:40 2018-12-27T07:40:09+03:00

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"Северсталь Авиа" планирует приобрести 6 авиалайнеров до 2022 года. Общая сумма закупки составляет 11 миллиардов рублей. Пока череповчане наслаждаются первым Sukhoi Superjet 100. Самолет рассчитан на два класса: 85 мест эконом и 8 бизнес. Superjet отличается большим межкресельным пространством и широким проходом, удобными местами для ручной клади. Уточняется, что компания провела большую подготовку для освоения новой техники, был переучен весь персонал.

Мэр Череповца Елена Авдеева обещает, что этот современный ближнемагистральный лайнер начнет выполнять рейсы после нового года.