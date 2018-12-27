"Подарок" вологжанам: с 1 января подорожает электроэнергия

СЕГОДНЯ 07:25 2018-12-27T07:25:32+03:00

С 1 января произойдет переиндексация тарифов по электричеству, следующее изменение планируется к 1 июля

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В 2019 году планируют провести две переиндексации тарифов по электроэнергии: 1 января и 1 июля. Повышение цен связывают с увеличением ставки НДС на два процента.

Начальник департамента ТЭК Евгения Мазанова представила следующие рассчеты.

Вологжане с газовыми плитами будут платить 4 рубля 51 копейку за КВт/ч до 1июля, после – 4 рубля 67 копеек. До 1 января как обычно – 4,44 рублям за КВт/ч.

Горожане с электроплитами будут платить 3 рубля 59 копеек за КВт/час до 1 июля, после – 3 рубля 73 копейки.

Селяне будут платить 3 рубля 15 копеек за КВт/час, после 1 июля – 3 рубля 26 копеек, на данный момент 3,10 рубля за КВт/ч.