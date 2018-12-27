2018-12-27T06:54:11+03:00
Происшествия

В Бабаевском районе узбеку на пилораме отрезало голову

На производственной базе за деревней Никольское произошло ЧП с жителем соседнего государства
Евдокия САХАРОВА
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В минувший вторник, около двух часов дня в МВД поступил тревожный звонок - обнаружили труп гражданина Узбекистана, у него отсутствовала часть головы. ЧП произошло за деревней Никольское на одной из пилорам.

По словам очевидцев, рабочий сам виноват в случившемся - умер по собственной неосторожности, проигнорировал технику безопасности. На данный момент решается вопрос о привлечении работодателя к ответственности.

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