Устюжанин задержал и обезоружил грабителя своей дочери

СЕГОДНЯ 18:14 2018-12-26T18:14:55+03:00

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Героем дня стал Сергей Реутов из Устюжны, когда его дочери понадобилась помощь. Как рассказали в УМВД области, 17-летняя девушка возвращалась домой в темное время суток. На улице Шмидта на нее напал мужчина, начал угрожать ножом и попытался отнять сумку. Устюжанка смогла вырваться и убежать от преследователя. Она тут же позвонила отцу, который находился неподалеку от места ЧП. После чего они вместе на машине поехали по ближайшим улицам города, чтобы найти обидчика.

Вскоре девушка увидела похожий силуэт, а отец окрикнул парня. Испугавшись незнакомец бросился наутек, но пробежав несколько переулков запнулся и на улице Дежнева упал. Сергей вспомнил, что, подбежав, он начал ощупывать карманы. В одном из них он обнаружил нож, который сразу же отбросил в сторону.

32-летний задержанный сознался в содеянном, а полицейские при проверке выяснили, что ранее судимый мужчина причастен еще к одному тяжкому преступлению имущественного характера.

Смелого жителя поблагодарил начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Пестерев. Он лично вручил Сергею Реутову благодарственное письмо.