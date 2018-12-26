Смертельное ДТП: ватрушку с вологжанином вынесло на встречку

СЕГОДНЯ 18:11 2018-12-26T18:11:15+03:00

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22-летний любитель экстрима поплатился жизнью за очередную шалость. Молодой человек из Вытегорского района решил прокатиться с ветерком на ватрушке. Он привязал ее к ВАЗу и поехал кататься на проезжую часть. 20-летний водитель легковушки также не понял риска. Он не знал правил дорожного движения и сел за руль без прав. После резкого торможения ватрушка вылетела на встречную полосу, где на всей скорости врезалась в «Фольксваген».

От полученных травм молодой человек погиб.

Инспекторы ГИБДД просят не рисковать своей жизнью и здоровьем. Они напоминают, что на «ватрушках» зимой катаются с ровных гор и в специально отведенных для развлечений местах. Катания на всех видах саней, прикрепленных к транспортным средствам, крайне опасны.