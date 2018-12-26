Отдыхающий на проезжей части череповчанин попал под «Газель»

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-26T17:01:47+03:00

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Пьяного пешехода, сидевший накануне посреди проезжей части, сбила машина. Дорожный инцидент произошел 25 декабря около половины одиннадцатого ночи. Как объяснили сотрудники ГИБДД, 34-летний водитель «Газели» ехал по улице Устюжной в темное время суток и никак не мог заметить череповчанина. В результате 23-летний гражданин подшофе попал под автомобиль.

Врачи диагностировали у него открытый перелом голени и травмы головы. Сейчас он лечится в областной больнице №2.