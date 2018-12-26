66 смертельных ударов нанес вологодский парень взрослому человеку

СЕГОДНЯ 16:30 2018-12-26T16:30:56+03:00

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Избитый до полусмерти мужчина получил ее 66 ударов ножом. Трагические события разыгрались вечером 13 сентября на улице Гагарина. Около 7 часов в областном центре было обнаружено тело погибшего. По версии следствия, 33-летний мужчина выпивал днем в компании друзей вместе с 17-летним подростком. Когда часть знакомых уснула, а остальные разошлись, между разновозрастными собутыльниками вспыхнула серьезная ссора. Парень стал яростно избивать 33-летнего неприятеля.

Позднее на теле мужчины полицейские насчитали 66 ножевых ранений. Начались поиски ножа и молодого вологжанина, который сбежал с места преступления. Вскоре вещдок обнаружили в мусорном баке и отправили его на экспертизу. Молодого человека также поместили на стационар для проведения психологической экспертизы. Врачи подтвердили, что у него есть психическое расстройство, которое, однако, не мешает ему осознавать свои действия.

Также выяснилось, что подозреваемый злоупотреблял спиртным и часто конфликтовал, на профилактические беседы он не реагировал. Расследование уголовного дела закончено, материалы переданы на рассмотрение в суд по существу.

За убийство яростному подростку грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.