На базе отдых под Череповцом сильно обгорел 46-летний завхоз

СЕГОДНЯ 14:16 2018-12-26T14:16:01+03:00

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Деревянное одноэтажное здание, обшитое сайдингом, сгорело накануне, 25 декабря, днем. Как рассказали «Комсомольской правде» во 2-м отряде ФПС, на базе отдыха не было света, и завхоз начал заправлять бензогенератор. Мужчина нечаянно разлил бензин, попала искра.

В результате в деревне Костяевка вспыхнул человек, после чего огонь быстро распространился по помещению. Отдыхающие, заметив пламя, вызвали пожарных. Около 16:30 пять спецмашин и десять человек личного состава бросились на тушение. Пострадавший был срочно эвакуирован и доставлен в медсанчасть «Северсталь». Врачи диагностировали у него термические ожоги лица, ног, предплечий и кистей, ожог глаз, дыхательных путей и крайне тяжёлый ожоговый шок

Через час пожар был потушен. У здания полностью сгорела крыша, повреждены наружная и внутренняя отделка стен, примерную сумму ущерба рассчитали в 100 тысяч рублей.