Сварщики Вологды поставили Эйфелеву башню

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-26T13:20:09+03:00

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Эйфелева, Пизанская и Останкинская башня появились под Вологдой. Их обнаружил и заснял один из местных блогеров, пояснили в инернет-издании «В точку». Молодой человек вышел из машины и заснял огромные стальные конструкции высотой с 4-этажный дом. Еще пару месяцев назад копий самых знаменитых башен на поле не стояло. Кто сварил конструкции, остается загадкой. Подписчики страницы отметили в комментариях, что площадка расположена близ трассы Вологда – Медвежьегорск на отворотке в Талицы, и заинтересовались, а будет ли Биг-Бенд?

В администрации Новленского сельского поселения о планах подробностей не знают, но пояснили, что здесь планируется грандиозный придорожный сервис.