Сварщики Вологды поставили Эйфелеву башню
Мировые башни.взято со страницы vk.com Елены Литвиновой
Эйфелева, Пизанская и Останкинская башня появились под Вологдой. Их обнаружил и заснял один из местных блогеров, пояснили в инернет-издании «В точку». Молодой человек вышел из машины и заснял огромные стальные конструкции высотой с 4-этажный дом. Еще пару месяцев назад копий самых знаменитых башен на поле не стояло. Кто сварил конструкции, остается загадкой. Подписчики страницы отметили в комментариях, что площадка расположена близ трассы Вологда – Медвежьегорск на отворотке в Талицы, и заинтересовались, а будет ли Биг-Бенд?
В администрации Новленского сельского поселения о планах подробностей не знают, но пояснили, что здесь планируется грандиозный придорожный сервис.
Мировые башни.взято со страницы vk.com Елены Литвиновой