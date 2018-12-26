В развитие Вологды вложат почти 24 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:22 2018-12-26T12:22:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие три года губернатор Олег Кувшинников пообещал Вологодской области грандиозные инвестиции. 23,7 миллиарда рублей власти направят на развитие инфраструктуры региона. В ближайшие три года деньги будут выделены на строительство школ и детских садов (3,9 млрд). В районах закупят оборудование и отремонтируют больницы (2,4 млрд), должны реконструировать старые очистные сооружения и построить новые ТБО и благоустроить центральную набережную Вологды (2,2 млрд).

Самым крупным проектом будет строительство автомобильного обхода Вологды, на него запланировано 12 млрд рублей. Это позволит снизить поток машин на центральных улицах областной столицы. Проект будет подготовлен к осени следующего года.

Кроме того, обратят внимание и на вологодский аэропорт, на его восстановление будет выделено 2 млрд, на стадион «Витязь», ледовый дворец и бассейны – 1,1 млрд, а картинную галерею и кукольные театры оснастят всего за 116 миллионов рублей.

Заявление было сделано во время торжественного новогоднего приема Мэра Вологды под названием «Мы - вологжане. Мы вместе».