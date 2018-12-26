Оборудование для цифрового телевидения некоторым вологжанам подарят

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-26T11:27:11+03:00

А настроят его - волонтеры

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Ветеранам, многодетным семьям и «детям войны» помогут перейти на цифровое вещание без дополнительных трат.

Напомним, в регионе 3 июня 2019 года отключат аналоговое телевещание. Перевод телерадиовещания на цифровые технологии идет с 2012 года. Сигнал охватывает более 98% жителей области, это делает доступным в отличном качестве 20 цифровых телеканалов и три радиоканала.

Еще 2% населения для приема телесигнала могут использовать спутниковое оборудование.

- Всего в регионе насчитывается 240 населенных пунктов без цифрового вещания. Там проживает 7600 человек. По поручению Олега Кувшинникова прорабатывается механизм адресной поддержки социально незащищенных граждан, - сообщает ИА "ВологдаРегион".

Таким людям намерены компенсировать часть затрат на покупку спутникового оборудования. А настраивать приемное оборудование, по мнению губернатора, должны волонтеры.