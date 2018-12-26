2018-12-26T12:02:40+03:00
Общество

Новогодний прием у мэра Вологды закончился свадьбой

АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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О мальчишнике информация не разглашаетсяО мальчишнике информация не разглашаетсяФото: Тимур ХАНОВ
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Накануне, 25 декабря, во дворце спорта «Вологда» были подведены итоги 2018 года. Городская администрация отчиталась по основным проектам и озвучила планы на будущее. В завершение новогоднего приема у мэра член общественного совета города Александр Матвеев сделал предложение Юлии Смирновой, девушке из горадминистрации. Почетные свидетели – спикер ЗСО Андрей Луценко и мэр Вологды Сергей Воропанов – передали кольца молодоженам. Супруги расписались в акте гражданского состояния и получили свидетельство из рук губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Все приглашенные на новогодний прием продолжили торжество на свадебном банкете. Был ли до основоного мероприятия традиционный мальчишник, - информация не разглашается.

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