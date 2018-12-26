2018-12-26T11:01:22+03:00
Спорт

"Северсталь" приобрела двух форвардов

Из клуба в "Динамо" ушел Руслан Карлин
Иван Чухнин
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"Северсталь" за день сделала два приобретения - обмен с московским "Динамо" и "покупку" у нижегородского "Торпедо". Об это сообщает официальный сайт хоккейного клуба.

В ХК "Северсталь" вошел 21-летний форвард "Динамо" Александр Петунин, а в динамовцы ушел 26-летний нападающий Руслан Карлин.

За череповчан будет играть 24-летний торпедовец - форвард Дмитрий Марковин, за него северсталевцы аыплатили денежную компенсацию.

Согласно статистике, Руслан Карлин в нынешнем сезоне провел за "Северсталь" 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. При этом он набрал 7 очков - 3 шайбы + 4 передачи.

Петунин отыграл за "Динамо" 15 матчей, забросив одну шайбу. Марковин в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей, набрав в них 3 очка - 2 шайбы и 1 передача.

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