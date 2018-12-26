2018-12-26T10:41:45+03:00
Происшествия

Йог на дороге: на него наехала "Газель"

С серьезными травмами пострадавший госпитализирован
Иван Чухнин
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В Череповце юноша сидел в темноте на проезжей части. Его медитация долго не могла продлиться: на него наехал автомобиль.

Инцидент произошел 25 декабря в Череповце на улице Устюженской.

Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу, в 22.20 у дома №97 "Газель", за рулем которой находился мужчина 1984 года рождения, наехала на 23-летнего молодого человека, который сидел на проезжей части.

С серьезными травмами сиделец был госпитализирован: у него открытый перелом правой голени, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана темени и рана лица .

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