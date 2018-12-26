2018-12-26T10:16:58+03:00
Происшествия

Пожарные спасли 30 коров и 12 поросят в Никольском районе

Здесь сгорела частная ферма
Иван Чухнин
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В Вологодской области в Никольском районе горело фермерское подворье. Как сообщает областное управление МЧС, звонок о пожаре в деревне Кудрино Никольского района поступил 25 декабря в 15: 46. Через 20 минут на место прибыли пожарные - пять спецмашин приступили к тушению. На борьбу с огнем ушло почти три часа.

Горела одноэтажная рубленая ферма размером 40 на 12 метров. Пожар бушевал на половине деревянного здания, повреждены стены и крыша, внутренняя отделка.

Выведены из огня 30 коров и 12 поросят. Они временно размещены по соседским подворьям.

Вероятная причина врзгорания - неисправность печи в сторожке. Ущерб оценен в 200 тысяч рублей.

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