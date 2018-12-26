1500 полицейских будут охранять Новый год вологжан

СЕГОДНЯ 07:59 2018-12-26T07:59:00+03:00

Полторы тысячи полицейских, две сотни сотрудников Росгвардии, народные дружины, ЧОП и даже кинологи будут дежурить на массовых мероприятиях в новогоднюю ночь

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Олег Кувшинников 25 декабря объявил о повышенной готовности спецслужб в новогоднюю ночь. Более трехсот развлекательных мероприятий собираются провести на Вологодчине в праздники. По предварительным подсчетам, около 60 000 вологжан и гостей области выйдут на площади в Новый год. Вологодские специалисты планируют обеспечить максимальную безопасность сограждан.

1500 полицейских, 200 сотрудников Росгвардии, народные дружины, ЧОП и кинологи будут охранять покой вологжан в праздники. На елках планируют организовать пропуск через металлодетекторы. Увеличат количество нарядов ДПС, а на трассах установят пункты обогрева. Также, под контролем МЧС точки продажи пиротехники.