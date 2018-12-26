Директор Вологдагорводоканала покинул свой пост после допроса о хищении
Александр Присяжный принял решение отказаться от своей должности, которую занимает с 2012 года
-Фото: МАУ "ИЦЦ Вологда-Портал"
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Муниципальное предприятие Вологдагорводоканал осталось без генерального директора с этой среды. Александр Присяжный написал заявление об увольнении, его заменит Евгений Волков - директор по безопасности.
По информации ИА «Ранпрес» бывший генеральный директор во вторник провел время в полиции, где давал показания. Есть вероятность, что отставка связана с делом о хищении 100 миллионов, выделенных на виадук Станкозавода.
Специалисты обещают в ближайшее время более подробно осветить это дело.