2018-12-26T07:06:01+03:00
Общество

Директор Вологдагорводоканала покинул свой пост после допроса о хищении

Александр Присяжный принял решение отказаться от своей должности, которую занимает с 2012 года
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: МАУ "ИЦЦ Вологда-Портал"
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Муниципальное предприятие Вологдагорводоканал осталось без генерального директора с этой среды. Александр Присяжный написал заявление об увольнении, его заменит Евгений Волков - директор по безопасности.

По информации ИА «Ранпрес» бывший генеральный директор во вторник провел время в полиции, где давал показания. Есть вероятность, что отставка связана с делом о хищении 100 миллионов, выделенных на виадук Станкозавода.

Специалисты обещают в ближайшее время более подробно осветить это дело.

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