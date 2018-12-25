2018-12-25T18:07:30+03:00
Общество

На вологодской колокольне устанавливают позолоченные кресты

Червонные золотые листы 958 пробы также покрыли декоративные элементы купола
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Вологодской колокольне подарили новую "юбку"Вологодской колокольне подарили новую "юбку"Фото: Вологодский государственный музей-заповедник
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Первый из восьми крестов установили на вологодской колокольне. Сегодня, 25 декабря, строители и реставраторы начали разбирать «корону» из лесов, которая была установлена на время ремонта. Сейчас специалисты заменили на главном куполе колокольни декоративный элемент. Теперь медный с позолотой лист украсит его основание. Также реставраторы восстановили еще один крест. Они исправили на нем деформации, покрыли металл сусальным золотом и восстановили утраченные элементы. Скоро он поднимется на главную звонницу Вологды.

Как рассказала «Комсомолке» Юлия Евсеева, ген. директор Вологодского музея-заповедника, в следующем году музей планирует отреставрировать колокольню внутри, а именно восстановить стены и ступени старинной лестницы.

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