На вологодской колокольне устанавливают позолоченные кресты

25 Дек. 18:07 2018-12-25T18:07:30+03:00

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Первый из восьми крестов установили на вологодской колокольне. Сегодня, 25 декабря, строители и реставраторы начали разбирать «корону» из лесов, которая была установлена на время ремонта. Сейчас специалисты заменили на главном куполе колокольни декоративный элемент. Теперь медный с позолотой лист украсит его основание. Также реставраторы восстановили еще один крест. Они исправили на нем деформации, покрыли металл сусальным золотом и восстановили утраченные элементы. Скоро он поднимется на главную звонницу Вологды.

Как рассказала «Комсомолке» Юлия Евсеева, ген. директор Вологодского музея-заповедника, в следующем году музей планирует отреставрировать колокольню внутри, а именно восстановить стены и ступени старинной лестницы.