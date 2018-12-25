Вологжанин лишился «Камри» из-за налоговых долгов

СЕГОДНЯ 17:11 2018-12-25T17:11:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 26 декабря, вологодские приставы – мобильны. Они разместили посты в торговых центрах «Форум», (Ленинградская, 100 с 4 до 6 часов вечера) и в «Ленте» (Окружное шоссе, 35 с 5 до 7 часов). Здесь можно уточнить сумму долга или сразу же рассчитаться, чтобы новый год отмечать уже без задолженностей.

Также можно узнать и об иных моментах. К примеру, один из жителей Вологодского района задолжал налоговикам около 130 тысяч рублей. Мужчина не спешил платить за долги и судебные приставы наложили арест на автомобиль. «Тайоту Камри» арестовали и 10 дней будут держать на спецстоянке. Как пояснили в пресс-службе регионального УФССП, сегодня до 7 часов вечера хозяин может полностью рассчитаться. Также у него есть еще 10 дней, чтобы вернуть свою собственность, иначе иномарку придется продавать с молотка, а полученные средства направлять на погашение долга.