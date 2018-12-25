В Бабушкинском районе лесовозная платформа раздавила рабочего

СЕГОДНЯ 16:28 2018-12-25T16:28:57+03:00

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49-летний житель Бабушкинского района погиб в поселке Ида. Он нанимался к индивидуальному предпринимателю трактористом, но в межсезонье тот просил его выполнять обязанности разнорабочего. 26 ноября мужчина рядом с гаражом ремонтировал лесовозную площадку «КрАЗа». При выполнении газосварочных работ платформа рухнула на вологжанина, раздавив мужчину. От несовместимых с жизнью травм пострадавший скончался на месте. Эксперты установили многочисленные переломы, травмы груди и живота с повреждением внутренних органов.

При проверке документов стало ясно, что о правилах техники безопасности в лесхозе мягко говоря не знали. 55-летний предприниматель не заботился о безопасности работника при эксплуатации оборудования, он также не обучал сотрудников безопасным методам и приемам выполнения работ и допустил работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательного медицинского осмотра.

За нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека, работодатель может получить до 4 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.