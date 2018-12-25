В Череповце задержали гаражных рецидивистов

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-25T12:52:51+03:00

Изменить размер текста: A A

До 5 лет колонии могут получить череповчане «подрабатывающие» на чужих гаражах. Мужчины вскрывали несложные замки и днем, когда свидетелей поблизости не было, вывозили на продажу электроинструменты, технику и ценные вещи. Краденое они потом сбывали, а изделия из металла сдавали в металлолом.

По информации из пресс-службы областного УМВД, злоумышленников подвела собственная обувь: у одиннадцати боксов в Вологде и двух под Череповцом обнаружены следы от одинакового протектора. На последнем выходе мужчин задержали с поличным. При себе у них находился похищенный видеорегистратор и рюкзак. Всего они забрали чужих вещей на 300 тысяч рублей.

В ходе следствия подозреваемые признались, что им сильно не хватало денег, и они занялись знакомым делом.

Как выяснилось, 47-летний череповчанин только что освободился из колонии, где он сидел за аналогичное преступление, и его 34-летний напарник также был ранее судим. Сейчас подельники заключены под стражу, раскрытие уголовного дела продолжается.