2018-12-25T09:49:04+03:00
Происшествия

Под Череповцом друг от друга обгорели жилые дома

Пожарные ехали до места ЧП 7 километров
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Причина ЧП – короткое замыкание электропроводкиПричина ЧП – короткое замыкание электропроводкиФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Два соседних дома пострадали от огня в Тоншиловском сельском поселении. Накануне, 24 декабря, около половины одиннадцатого произошло возгорание двухэтажного недостроенного деревянного дома, покрытого сайдингом. Сообщение на пульт дежурного из деревни Горка поступило в 10:48 часов. Пожарная часть находилась за 7 километров от места ЧП. Когда 17 огнеборцев приступили к тушению, пламя уже перекинулось на стоящий на расстоянии вытянутой руки одноэтажный рубленый дом.

Проливка зданий закончилась через пару часов, никто из людей не пострадал.

Двухэтажное здание сгорело полностью, а у второго дома сгорела крыша, сильно повреждена обшивка и внутренняя отделка здания.

Причина ЧП – короткое замыкание электропроводки.

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