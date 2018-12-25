Семь пьяных хамов сняли с поездов в Вологодской области

СЕГОДНЯ 09:21 2018-12-25T09:22:30+03:00

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Семерых пьяных мужчин сняли с поездов в Вологодской области. Они приставали к пассажирам с расспросами и «разборками», требовали постоянного внимания к себе и нарушали порядок. Самым буйным оказался житель Челябинской области, он сел на рейс «Санкт-Петербург - Тюмень». На его хамское поведение, мат и угрозы жаловались все пассажиры вагона и проводники. Не смог ситуацию положительным образом решить и начальник поезда. Вологодским полицейским пришлось выводить дебошира из состава принудительно. Остальные 6 нетрезвых попутчиков покинули вагоны сами. Жители Архангельской, Вологодской областей, Питера и Республики Коми смогут продолжить поездку только протрезвев и оплатив штраф.

Как рассказала старший инспектор по связям со СМИ Вологодского ЛО МВД России на транспорте Ирина Смола, все инциденты произошли в выходные дни, сейчас на нарушителей составлены административные протоколы, им грозит штраф от 500 рублей до 1,5 тысяч или 15 суток ареста.