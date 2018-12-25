В гаражах Шексны из-за утечки газа обгорели двое человек

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-25T09:50:27+03:00

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В понедельник, 24 декабря, в начале четвертого дня в одном из ГСК Шексны вспыхнули гаражи. Срочный вызов на пульт дежурного поступил в 15:14, на место ЧП выехали 3 спецмашины и 13 человек личного состава с дежурным дознавателем для установления причины пожара.

Огнеборцы вскрыли гидравликой 2 пылающих гаражных бокса. После тушения стало ясно, что в помещениях полностью уничтожена внутренняя отделка и - автомобиль «Форд Мондео». Также с места ЧП в больницу бригадой скорой помощи были доставлены двое пострадавших. 44-летний мужчина получил ожоги лица, туловища и рёбер 3-4 степени, а его 28-летний товарищ – ожоги лица 1-2 степени. Как сообщили в БУЗ ВО «Медсанчасть Северсталь», оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

Сейчас устанавливается сумма ущерба. Причина пожара – утечка и воспламенение газа из неисправного автомобиля.