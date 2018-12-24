Камерный театр снимет помещение за 33 тысячи рублей в центре Вологды

24 Дек. 20:10 2018-12-24T20:12:47+03:00

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Камерный драматический театр Вологды разместится в здании на улице Мира, 20. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Помещение около 645 кв. метров арендовал у муниципалитета Камерный Драматический театр. Договор заключен между Администрацией Вологды и руководством театра. Арендная плата составит 33 тысячи рублей в месяц. Такую сумму установила независимая экспертиза.

Вопрос о переезде Камерного театра стоял давно. Здание на улице Ленина, 5, где сейчас располагается театр, оказалось требующим ремонта и его намерены продать.

Театру предлагалось переехать в различные помещения, в том числе кинотеатр "Салют", но все варианты, по разным причинам, не устраивали ту или иную сторону.

Помещение на Мира, 20 располагается на втором этаже памятника федерального значения XIX века. Это здание давно было в списке на приватизацию, но позже было принято решение выставить его как площади для аренды.

На аукцион на право аренды поступила лишь одна заявка - от Камерного театра и она была одобрена.

Для функционирования театра помещение нужно привести в порядок. Арендатору необходимо провести косметический ремонт, а также перепланировку.