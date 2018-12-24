2018-12-24T19:06:48+03:00
Авто

Пассажиры микроавтобуса едва не замерзли на вологодской трассе

Более часа к ним ехал дежурный транспорт
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Спасенные пассажиры поблагодарили сотрудников ДПС за помощьСпасенные пассажиры поблагодарили сотрудников ДПС за помощьФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Сегодня, 24 декабря, пассажиры «Форда» чуть не замерзли на автодороге Вологда – Новая Ладога. Около 3 часов ночи у них сломалась система охлаждения двигателя, и пассажиры с водителем более часа не могли дождаться дежурного транспортного средства.

На месте исправить неполадки никак было нельзя, а остатки тепла очень быстро выветрились из салона. 13 замерзающих пассажиров, путешествующих из Санкт-Петербурга в Иваново, на 36 километре трассы начали бить тревогу. Они позвонили в полицию, объяснили, где находятся и попросили помощи у районного ОМВД.

На улице под утро столбик термометра опустился до – 12 градусов, и каждая минута ожидания могла стоить людям здоровья. По информации из пресс-службы областного УМВД, после сообщения на место происшествия немедленно был направлен наряд ДПС отдельной роты ГИБДД. Госавтоинспекторы эвакуировали пассажиров на ближайшую автозаправочную станцию. Там они согрелись и дождались автомобиля, который отвез их в пункт назначения.

Спасенные пассажиры поблагодарили сотрудников ДПС за помощь.

Спасенные пассажиры поблагодарили сотрудников ДПС за помощь Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Спасенные пассажиры поблагодарили сотрудников ДПС за помощьФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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