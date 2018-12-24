2018-12-24T18:34:57+03:00
Недвижимость

В Вологодской области скорректировали тариф на мусор

С нового года вологжане будут платить за вывоз мусора 140 рублей с человека в месяц
Иван Чухнин
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Люди не понимают, почему мусор Великого Устюга повезут в Сокол и за это они должны платитьЛюди не понимают, почему мусор Великого Устюга повезут в Сокол и за это они должны платитьФото: Светлана МАРКОВА
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Тариф на вывоз мусора с 2019 года в Вологодской области будет одинаков для всех жителей, вне зависимости от зоны - 140 рублей с человека. Об этом заявил губернатор на оперативном совещании в правительстве.

Он сообщил, что необходимо внести изменения в принятые решения. Напомним, с 1 января 2019 года в коммунальных квитках за услуги появится новая статья. Изначально предполагалось, что жители Вологды будут платить 175 рублей в месяц с каждого человека. Тариф для жителей Череповца составил 145 рублей с человека. Для жителей села - 116 рублей.

Таким образом каждая семья должна платить значительно больше прежнего. Тариф вызвал недовольство населения. Люди не понимают новой транспортной схемы - например, почему мусор Великого Устюга повезут в Сокол и за это они должны платить. Кроме того, более обеспеченные череповчане будут платить меньше, чем жители областного центра.

В результате власти пошли на попятную - тариф был несколько снижен. Для Вологды и для Череповца тариф предлагается установить в размере 140 рублей, а для сельской местности — в 113 рублей.

Как пишет депутат ЗСО Антон Холодов: "Поскольку вывоз и утилизация ТКО теперь относится к коммунальным услугам, то льготники будут иметь скидку 50%. Это многодетные семьи, инвалиды и другие категории граждан".

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