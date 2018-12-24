2018-12-24T15:37:20+03:00
Происшествия

ГАЗель протаранила жилой пятиэтажный дом в центре Вологды

Аварию спровоцировал мужчина на иномарке
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото: ГИБДД УМВД г. ВологдыФото: ГИБДД УМВД г. Вологды
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Дорожный инцидент на перекрестке улицы Пролетарской и проспекта Победы перепугал пешеходов. Неожиданно «Опель Вектра» проскочила на красный свет, а ГАЗель вылетела с проезжей части и врезалась в кирпичный жилой дом. По счастливой случайности никого из вологжан на ее пути не оказалось, а стоявший на этом месте продуктовый ларек был убран пару недель назад.

Как сообщили в городском ГИБДД корреспонденту «Комсомольской правды», 30-летний водитель иномарки спровоцировал ДТП и врезался в грузовик под управлением 61-летнего вологжанина. От удара фургон вынесло с проезжей части на тротуар и занесло в дом № 32 по улице Пролетарской.

В аварии пострадала 60-летняя пассажирки ГАЗели, которая спустя некоторое время обратилась в травмпункт с ушибом правого плеча.

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