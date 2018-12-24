29-летний хам дважды сломал вологжанке челюсть из-за такси

СЕГОДНЯ 15:15 2018-12-24T15:15:38+03:00

Девушка получила за то, что попыталась сесть в вызванную заранее машину

Изменить размер текста: A A

В криминальный инцидент попала одна из молодых жительниц Нюксеницы, когда с компанией друзей вызвала такси. Она ждала машину на улице рядом с кафе и попыталась в нее сесть, когда ее неожиданно остановил пьяный дебошир. Он ругался матом и требовал освободить транспорт. Пока шокированная вологжанка пыталась понять причину агрессии, хам дважды ударил ее кулаком по челюсти.

Врачи диагностировали у пострадавшей двусторонний перелом, а полицейские составили «наводку» и на следующий день задержали подозреваемого. Как выяснилось, мужчина подшофе пребывает практически постоянно. Год назад он уже был лишен водительских прав за пьяную езду, и на момент задержания вновь уселся за руль под мухой. Когда сотрудник ДПС попытался составить протокол, то услышал в свой адрес отборный мат.

В итоге мужчина попал сразу под три уголовные статьи, но, протрезвев, попросил о снисхождении и выплатил пострадавшей девушке ущерб – 100 тысяч рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 1 месяц с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1,5 года.