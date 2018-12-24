Строитель упал с высоты и разбился в Вологде насмерть

СЕГОДНЯ 14:52 2018-12-24T14:55:49+03:00

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Обстоятельства гибели разнорабочего на одной из строек Вологды выясняют вологодские следователи. Как рассказали «Комсомольской правде» в областном СУ СК РФ, информация о трагедии поступила в четверг, 20 декабря. В ходе доследственной поверки стало известно, что мужчина на несколько дней устраивался разнорабочим на строительство дома на улице Медуницынской. В тот день бригада обустраивала железобетонный каркас здания на 3 этаже. 33-летний вологжанин оступился и упал на землю. От полученных травм он скончался на месте ЧП.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей и осматривают рабочее место за ТЦ «Мармелад». Проверяются правила соблюдения техники безопасности и причины, которые привели к трагедии.