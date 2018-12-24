2018-12-24T14:55:49+03:00
Происшествия

Строитель упал с высоты и разбился в Вологде насмерть

Следователи разбираются в причинах трагедии
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Бригада обустраивала железобетонный каркас здания на 3 этажеБригада обустраивала железобетонный каркас здания на 3 этажеФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Обстоятельства гибели разнорабочего на одной из строек Вологды выясняют вологодские следователи. Как рассказали «Комсомольской правде» в областном СУ СК РФ, информация о трагедии поступила в четверг, 20 декабря. В ходе доследственной поверки стало известно, что мужчина на несколько дней устраивался разнорабочим на строительство дома на улице Медуницынской. В тот день бригада обустраивала железобетонный каркас здания на 3 этаже. 33-летний вологжанин оступился и упал на землю. От полученных травм он скончался на месте ЧП.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей и осматривают рабочее место за ТЦ «Мармелад». Проверяются правила соблюдения техники безопасности и причины, которые привели к трагедии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГАЗель протаранила жилой пятиэтажный дом в центре Вологды
29-летний хам дважды сломал вологжанке челюсть из-за такси
Девушка попала под погрузчик на «Вологодской ягоде»
Череповчанин с кошкой застрял на дереве на уровне 5-го этажа
Череповецкий «Алмаз» разгромил «Атлантов» на чемпионате МХЛ
Агрессивный пьяница засудил сокольского полицейского
Частный дом и несколько бань сгорело на Вологодчине
Новый детский городок открыли в Череповце
Автолюбители поздравили череповчан с праздником автоёлкой
Дама врезалась в Йети и едва не сломала шею
Вологодское УФСИН возглавил полковник из Тамбова
Вологодский вокалист может стать лучшим вокалистом России
Максимальный тариф на вывоз мусора не понравился вологжанам
12-летний мальчик спасся от вологодского педофила
Пожилой вологжанин ушел из жизни во время шопинга в «Мармеладе»
На 7 с половиной лет в колонию отправил вологодского педофила суд Вологды
Молодая череповчанка варила «крокодила»
30 вологжан пострадали из-за нарушения правил дорожного движения водителями автобусов
На кону большие деньги: в Вологодской области посыпались жалобы на мусорного оператора
В Вологде "Лада Веста" врезалась в "Киа"
В Вологде бесплатный каток зальют в Детском парке
"Лада Калина" вылетела в кювет под Вологдой