2018-12-24T14:17:29+03:00
Происшествия

Девушка попала под погрузчик на «Вологодской ягоде»

Сейчас она находится в больнице
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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На предприятии проводится служебная проверкаНа предприятии проводится служебная проверкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло на промышленной площадке «Вологодской ягоды». Накануне, 23 декабря, 28-летняя девушка попала под вилочный погрузчик. Пока обстоятельства производственной травмы не разглашаются. Известно только, что работнице предприятия серьезно зажало ногу, водитель за рулем погрузчика был трезв, а правила техники безопасности соблюдены. Пострадавшую вологжанку с помощью спецсредств извлекли из-под машины и доставили в больницу.

Сейчас на «Вологодской ягоде» проводится служебная проверка.

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