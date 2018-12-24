Девушка попала под погрузчик на «Вологодской ягоде»
Сейчас она находится в больнице
На предприятии проводится служебная проверкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло на промышленной площадке «Вологодской ягоды». Накануне, 23 декабря, 28-летняя девушка попала под вилочный погрузчик. Пока обстоятельства производственной травмы не разглашаются. Известно только, что работнице предприятия серьезно зажало ногу, водитель за рулем погрузчика был трезв, а правила техники безопасности соблюдены. Пострадавшую вологжанку с помощью спецсредств извлекли из-под машины и доставили в больницу.
Сейчас на «Вологодской ягоде» проводится служебная проверка.