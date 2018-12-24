Череповчанин с кошкой застрял на дереве на уровне 5-го этажа

СЕГОДНЯ 13:54 2018-12-24T13:54:59+03:00

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Жалобно мяукающая кошка вызвала жалость у одного из прохожих. Она сидела на осине на уровне 5-го этажа и не могла спуститься. Мужчина полез на дерево, но, когда добрался до животного, понял, что вместе с домашним животным застрял на одной из веток.

Тут же вечером 22 декабря вызов поступил на пульт дежурного. Команда спасателей срочно выехала на место ЧП на проспект Строителей, 18. Как рассказали ЕДДС города металлургов, кошку вместе с сердобольным помощником снимали уже с помощью спецтехники. Герои благополучно спустились по лестнице, никто из них не пострадал.