2018-12-24T13:54:59+03:00
Происшествия

Череповчанин с кошкой застрял на дереве на уровне 5-го этажа

Мужчина решил спасти домашнее животное
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Человек и кошка благополучно вернулись на землюЧеловек и кошка благополучно вернулись на землюФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Жалобно мяукающая кошка вызвала жалость у одного из прохожих. Она сидела на осине на уровне 5-го этажа и не могла спуститься. Мужчина полез на дерево, но, когда добрался до животного, понял, что вместе с домашним животным застрял на одной из веток.

Тут же вечером 22 декабря вызов поступил на пульт дежурного. Команда спасателей срочно выехала на место ЧП на проспект Строителей, 18. Как рассказали ЕДДС города металлургов, кошку вместе с сердобольным помощником снимали уже с помощью спецтехники. Герои благополучно спустились по лестнице, никто из них не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГАЗель протаранила жилой пятиэтажный дом в центре Вологды
29-летний хам дважды сломал вологжанке челюсть из-за такси
Строитель упал с высоты и разбился в Вологде насмерть
Девушка попала под погрузчик на «Вологодской ягоде»
Череповецкий «Алмаз» разгромил «Атлантов» на чемпионате МХЛ
Агрессивный пьяница засудил сокольского полицейского
Частный дом и несколько бань сгорело на Вологодчине
Новый детский городок открыли в Череповце
Автолюбители поздравили череповчан с праздником автоёлкой
Дама врезалась в Йети и едва не сломала шею
Вологодское УФСИН возглавил полковник из Тамбова
Вологодский вокалист может стать лучшим вокалистом России
Максимальный тариф на вывоз мусора не понравился вологжанам
12-летний мальчик спасся от вологодского педофила
Пожилой вологжанин ушел из жизни во время шопинга в «Мармеладе»
На 7 с половиной лет в колонию отправил вологодского педофила суд Вологды
Молодая череповчанка варила «крокодила»
30 вологжан пострадали из-за нарушения правил дорожного движения водителями автобусов
На кону большие деньги: в Вологодской области посыпались жалобы на мусорного оператора
В Вологде "Лада Веста" врезалась в "Киа"
В Вологде бесплатный каток зальют в Детском парке
"Лада Калина" вылетела в кювет под Вологдой