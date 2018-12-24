2018-12-24T13:25:15+03:00
Спорт

Череповецкий «Алмаз» разгромил «Атлантов» на чемпионате МХЛ

Он находится 3-м месте турнирной таблицы Западной конференции
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Молодые хоккеисты города металлургов подтвердили статус самой «забивной» команды МХЛ. На последней встрече с московскими «Атлантами» они одержали победу со счетом 0:6. Яркая и напряженная игра отличительная черта череповчан. Счет в первом периоде матча открыл Владислав Федоров, использовав небольшое превосходство. Вторая шайба пробила ворота «Атланта» во второй половине игры. Глеб Петров, Владислав Герцик, Иван Рогов и Герман Грачев сделали счет разгромным.

Сейчас череповецкий «Алмаз» находится 3-м месте турнирной таблицы Западной конференции МХЛ. В понедельник, 24 декабря, «Атланты» и «Алмаз» проведут в Мытищах повторный поединок.

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