2018-12-24T12:20:25+03:00
Происшествия

Агрессивный пьяница засудил сокольского полицейского

Сотрудник явно превысил должностные полномочия и попал под уголовную статью
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Расследование уголовного дела законченоРасследование уголовного дела законченоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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23-летний полицейский проявил характер на улице Менделеева в городе Соколе. 10 декабря прошлого года он задержал дебошира и попытался проводить его в ближайший отдел полиции. Мужчина был пьян и вел себя агрессивно. Он материл и оскорблял прохожих, грязно приставал к женщинам. Патрульные надели парню наручники и посадили в машину. Однако сокольчанин уже вошел в азарт: он орал, долбил и раскачивал автомобиль.

Страж правопорядка рассердился, вывел задержанного, поставил его на колени и избил. Позднее хулиган был привлечен к административной ответственности, а сотрудник полиции – к уголовной.

Как сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области, мужчина явился в Сокольский межрайонный следственный отдел с заявлением о причинении ему сотрудником полиции телесных повреждений. Какого-либо вреда здоровью в обнаруженных у потерпевшего ссадинах специалисты не выявили, но сообщение о компрометирующем поведении сотрудника полиции было принято. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела оказали сотрудники ОРЧ СБ УМВД России по Вологодской области.

Сейчас расследование уголовного дела закончено, и оно будет направлено на рассмотрение в Сокольский районный суд.

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