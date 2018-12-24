Частный дом и несколько бань сгорело на Вологодчине
Жилой деревянный дом сгорел в воскресенье, 23 декабря. ЧП произошло около 10 часов вечера в деревне Шалимовская Тарногского района. Семья из четырех человек успела спастись, но две вологжанки 47 лет и 21 года, а также двое мужчин, 26 и 16-ти лет остались без жилья, вещей и средств к существованию. Здание площадью 150 квадратных метров сгорело полностью.
Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации дымохода отопительного котла
Пожар в Тарногском районеФото: ГУ МЧС по Вологодской области
В минувшие выходные на Вологодчине сгорело три бани из-за неисправных печей. Так в Вологодской районе в садовом обществе «У медведя» от перекала печи уничтожена 1-этажное строение с мансардным этажом. Огнем повреждены входная дверь, лестница, внутренняя отделка предбанника по всей площади и мансардный этаж.
В деревне Фоминское Шекснинского района от огня пострадал одноэтажный деревянный дом. Сигнал о возгорании поступил в субботу, 22 декабря, в 14.55. Когда на место ЧП через час прибыли пожарные, то огонь уничтожил кровлю, перекрытия и внутреннюю отделку помещения. Полностью уничтожен хоздвор. Общая площадь пожара – 105 квадратных метров.
Пожар в Шекснинском районеФото: ГУ МЧС по Вологодской области
Пожар в Шекснинском районеФото: ГУ МЧС по Вологодской области
Также под Череповцом в Яргомжском сельском поселении в деревне Фенево практически уничтожено помещение пилорамы. Г-образный 1- этажный ангар поврежден на площади свыше 120 кв. м.. Выгорела внутренняя деревянная отделка здания.
Пожар в Череповецком районеФото: ГУ МЧС по Вологодской области
Пожар в Череповецком районеФото: ГУ МЧС по Вологодской области
По сводкам ГУ МЧС в выходное пожарные выезжали на тушение еще 2 бань, которые также загорелись из-за неисправного печного отопления. Специалисты просят быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности.