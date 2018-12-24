Новый детский городок открыли в Череповце

СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-24T11:44:03+03:00

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Праздник для малышей устроили в минувшее воскресенье, 23 декабря, участники проекта «Команда Череповца». На новой детской площадке ребят встречали сказочные герои. Снегурочка проводила конкурсы, а ее помощник – сильный Лось помогал ребятишкам в трудных ситуациях. К примеру, двухлетняя Машенька благополучно скатилась со стальной горки.

Как рассказали местные жители, сквер им. Гоголя нужно обязательно благоустраивать, потому что рядом много магазинов и вместо деток на старых скамейках здесь отдыхают алкоголики.

На торжественном открытии присутствовали и городские власти. Мэр Череповца Елена Авдеева пояснила, что деньги на площадку выделили местные предприниматели и предприятия. Качели и карусели куплены за счет гранта. Сейчас на благоустройство потрачено около полумиллиона рублей, еще 1,5 будут выделены летом. Здесь планируется установить спортивный городок и еще одну детскую площадку.