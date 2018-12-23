Автолюбители поздравили череповчан с праздником автоёлкой
Автовладельцы поздравили череповчан с наступающим Новым годом необычным флэшмобом в Зашекснинском районе. Там зажглась автоёлка.
Организатором флэшмоба традиционно стал Александр Маков. Первую автоёлку он провел в январе 2018 года. Она состоялась под Череповцом в районе деревни Борисово.
В ноябре 2018 года флэшмоб автомобилистов «Горячее сердце Череповца» прошел на парковке у торгового центра «ОКей». Он собрал 150 машин.
Нынешняя автоёлка прошла на этой же парковке, участие в ней приняли 133 машины, в том числе 2 эвакуатора и 2 КамАЗа.
Все автосашины включили огни, это было запечатлено с воздуха.
Как признается организатор, рекорд по количеству машин не был побит. Однако не в этом дело: акция принесла и новый опыт, и много положительных эмоций.