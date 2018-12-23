Автолюбители поздравили череповчан с праздником автоёлкой

СЕГОДНЯ 14:47 2018-12-23T14:49:11+03:00

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Автовладельцы поздравили череповчан с наступающим Новым годом необычным флэшмобом в Зашекснинском районе. Там зажглась автоёлка.

Организатором флэшмоба традиционно стал Александр Маков. Первую автоёлку он провел в январе 2018 года. Она состоялась под Череповцом в районе деревни Борисово.

В ноябре 2018 года флэшмоб автомобилистов «Горячее сердце Череповца» прошел на парковке у торгового центра «ОКей». Он собрал 150 машин.

Нынешняя автоёлка прошла на этой же парковке, участие в ней приняли 133 машины, в том числе 2 эвакуатора и 2 КамАЗа.

Все автосашины включили огни, это было запечатлено с воздуха.

Как признается организатор, рекорд по количеству машин не был побит. Однако не в этом дело: акция принесла и новый опыт, и много положительных эмоций.