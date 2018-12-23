Дама врезалась в Йети и едва не сломала шею
Она была госпитализирована
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Столкновение двух иномарок произошло 22 декабря, около 14-ти часов в Череповце, на улице Гоголя.
29-летняя девушка на иномарке "Шевроле Круз" устроила ДТП возле дома №58. Она пыталась припарковаться, однако что-то пошло не так: она врезалась в стоявшую здесь "Шкода Йети".
В этом ДТП пострадала водитель "Шевроле": с места столкновения медики госпитализировали ее в областную больницу №2. Врачи диагностировали у нее ушиб шейного отдела позвоночника, сообщает отдел ГИБДД г.Череповца.
Вероятно, женщина не расчитала траекторию движения на парковочное место из-за плохой видимости: в это время в городе металлургов шел снег.