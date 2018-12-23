Вологодское УФСИН возглавил полковник из Тамбова
Он уже представлен коллективу
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Вологодское УФСИН возглавил человек из Тамбова. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Вологодской области назначен новый руководитель. Им стал полковник внутренней службы Владилен Демьянов, проходивший службу в Тамбовской области. Он занимал должность заместителя начальника регионального УФСИН.
Как сообщает официальный сайт ведомства, Владилен Демьянов был представлен коллективу. Он также провел обход служебных кабинетов вологодского управления и познакомился с условиями службы.