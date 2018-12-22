Вологодский вокалист может стать лучшим вокалистом России
32-летний вологжанин Андрей Поляков вышел в четвертьфинал музыкального проекта на федеральном канале «Голос. Перезагрузка». Он боролся за первенство в команде рэпера Баста вместе с Дарьей Шигиной и Шаэн Оганесян. 50% голоса отдал наставник за Андрея, а зрители поддержали на 72% голосов.
Вологодская вокалистка Дарья Шигина вышла из игры, но ярко поблагодарила всех присутствующих: «Благодарна проекту, благодарю за доброту, работу и – я без ума от зрителей, которые вдохновляют, я хочу дальше бороться, дальше биться и показать вам больше!»
В полуфинал проекта войдут всего 8 человек. Проголосовать за талантливых музыкантов можно с помощью СМС.