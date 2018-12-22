Вологодский вокалист может стать лучшим вокалистом России

СЕГОДНЯ 17:26 2018-12-22T17:35:20+03:00

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32-летний вологжанин Андрей Поляков вышел в четвертьфинал музыкального проекта на федеральном канале «Голос. Перезагрузка». Он боролся за первенство в команде рэпера Баста вместе с Дарьей Шигиной и Шаэн Оганесян. 50% голоса отдал наставник за Андрея, а зрители поддержали на 72% голосов.

Вологодская вокалистка Дарья Шигина вышла из игры, но ярко поблагодарила всех присутствующих: «Благодарна проекту, благодарю за доброту, работу и – я без ума от зрителей, которые вдохновляют, я хочу дальше бороться, дальше биться и показать вам больше!»

В полуфинал проекта войдут всего 8 человек. Проголосовать за талантливых музыкантов можно с помощью СМС.