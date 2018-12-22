Максимальный тариф на вывоз мусора не понравился вологжанам

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-22T16:22:26+03:00

По новым схемам за мусор платим в разы больше Фото: Михаил ФРОЛОВ

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По новому тарифу каждый вологжанин выбрасывает в день по килограмму мусора, однако сами жители региона с этими нормами не согласны. Общероссийский общенародный фронт предложил снизить цены до средних по России. Депутат Законодательного собрания Антон Холодов озвучил основные положения, которые в понедельник, 24 декабря, рассмотрят на заседании областного правительства:

• Выделить порядка 600 млн рублей из федерального и областного бюджета.

• Разрешить 3 года использовать старые свалки, пока строятся новые ТБО. Это позволит пока не перевозить мусо из Великого Устюга в Сокол.

• Норму мусора уменьшить до 0,5 кг на человека.

• Изменить схему расчета – считать не с человека, а с квадратного метра.

Напомним, что с начала 2019 года «мусорный тариф» для горожан (Вологда, восток ВО), - 175 рублей с человека в месяц, а для сельчан - 116 рублей с человека. По Череповцу и западной части ВО для горожан - 140 рублей с человека, для жителей села - 93 рубля.